Українські війська успішно контратакували в тилу окупаційних сил на кордоні Херсонської області.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну розповівши радник Голови ВП Олексій Арестович.

Бій стався біля Давидова Броду в бік Миколаєва і Кривого Рогу. В результаті атаки ЗСУ був збитий російський Су-35.

"Розвивали контрнаступ, який повинен розрізати угруповання. Цей статус Я не надав би йому поки, Але я б надав поки йому статус вдалої контратаки ЗСУ...Там збили Су - 35 за дуже цікавих обставин. Він намагався перехопити українські штурмовики", - поділився Арестович.

Він зазначив, що росіяни "дуже сильно злякалися, тому що це один з вузлів комунікації, була спроба відрізати угруповання" від частини, що знаходиться біля Херсона.

Штурмовики працюють, коли необхідна безпосередня повітряна підтримка наших військ, пояснив Арестович.

"Ця контратака добре була забезпечена авіацією, цілком можливо історія дуже перспективна... Непогані шанси вийти на Нову Каховку", - додав Арестович.

Нагадаємо, окупанти сунулися в бік Кривого Рогу: у Генштабі повідомили, чим закінчився штурм.

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