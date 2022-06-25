У лікарні Дніпра рятують життя дітей з села Малорязанцевого Луганської області.
Про це повідомляє голова Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай.
Трьох членів сім'ї медики госпіталізували в Дніпропетровську дитячу обласну лікарню. Поранення вони отримали в четвер.
Серед них-діти 2012-го та 2016-го років народження. Їм надається висококваліфікована допомога. Про їх стан нічого не відомо.
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Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти в Лисичанськ з півдня і блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький і Павлоград, територія Сєвєродонецького об'єднання Азот і «склопластика». Також обстріляні Вовчеярівка, Білогорівка і Лоскутівка.
Крім цього, в районах Метьолкіно, Сиротино і Вороново російська армія проводить штурмові дії, щоб витіснити підрозділи українських військових із зазначених районів.
Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.
Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.
Нагадаємо також, що Politeka.net повідомляла про дівчинку, яка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.