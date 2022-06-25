У лікарні Дніпра рятують життя дітей з села Малорязанцевого Луганської області.

Про це повідомляє голова Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Трьох членів сім'ї медики госпіталізували в Дніпропетровську дитячу обласну лікарню. Поранення вони отримали в четвер.

Серед них-діти 2012-го та 2016-го років народження. Їм надається висококваліфікована допомога. Про їх стан нічого не відомо.

Нагадаємо, 24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти в Лисичанськ з півдня і блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький і Павлоград, територія Сєвєродонецького об'єднання Азот і «склопластика». Також обстріляні Вовчеярівка, Білогорівка і Лоскутівка.

Крім цього, в районах Метьолкіно, Сиротино і Вороново російська армія проводить штурмові дії, щоб витіснити підрозділи українських військових із зазначених районів.

Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.

Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.

Нагадаємо також, що Politeka.net повідомляла про дівчинку, яка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.