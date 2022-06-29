28 червня російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпру. В результаті атаки серйозні пошкодження отримали СТО, автотранспортне підприємство, а також постраждали машини і будівлі поруч.
Сьогодні, 29 червня мер міста Борис Філатов відвідав чергове місце злочину рашистів і прокоментував подію.
Міський голова підкреслив, що ніякої військової техніки на місці і близько немає і не було. Там знаходилися звичайні цивільні автомобілі і вантажівки, машини звичайних громадян.
"Російська пропаганда зараз бреше, розповідаючи, що цей ракетний удар був нанесений по станції техобслуговування, яка ремонтувала техніку ЗСУ. Це брехня чистої води. Як і завжди. Росіяни брешуть світу, брешуть самі собі, брешуть всім постійно і без кінця", - заявив мер.
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Він вважає, що цей удар - частина терору по відношенню до України. В результаті атаки загинули генеральний директор підприємства і головний бухгалтер. Під час повітряної тривоги вони знехтували правилами безпеки і не спустилися вниз. Решта співробітників перемістилися на 1 поверх, завдяки чому залишилися живі.
"Ще раз, користуючись нагодою, прошу жителів міста не нехтувати правилами безпеки і хоча б спускатися на перші поверхи, дотримуватися правил мінімум двох стін - в цьому випадку ураження менш ймовірне в разі ракетного обстрілу", - додав Філатов.
Нагадаємо, раніше Politeka.net писала, що чекає Путіна у разі наступу на Дніпро.
Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.
Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.