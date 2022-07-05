На світанку росіяни випустили по Дніпропетровщині сім ракет. По мирній області і цивільним людям і дітям, які ще спали.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, із семи ракет шість збили сили ППО.

«На щастя, за попередньою інформацією, всі люди цілі. Ніхто з мешканців області не постраждав. Уламки однієї з ракет впали на лівому березі Дніпра, там зайнялася суха трава, тож містяни могли бачити вогонь і дим», - повідомив Лукашук.

І все ж одна ракета прилетіла у приватний сектор в Покрові. Внаслідок удару в одному з житлових будинків зайнявся дах, вибуховою хвилею винесло вікна.

«В момент влучання там знаходилося шестеро мешканців. Дивом всі залишилися живі», - повідомив Лукашук.

Окрім цього, рано вранці окупантами була обстріляна Велика Костромка. В селі пошкоджено лінії електропередач, попередньо ніхто не постраждав.

В Зеленодольську поцілили по дачному кооперативу. Людей не зачепило, масштаби руйнувань уточнюються.

Також Лукашук опублікував фото з наслідками ракетного удару.

Нагадаємо, мешканці Дніпропетровщини підірвалися на касетному снаряді - деталі трагедії.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині трагічно обірвалося життя малюка.

Крім того Politeka.net писала, що Дніпропетровщина попрощалася зі своїм Героєм, без батька залишилося двоє дітей.