Вранці в суботу, 9 липня, російські окупанти вдарили по житловому кварталу Кривого Рогу.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з «Градів» по житлових кварталах", — заявив глава ОВА.



За словами Резніченка, цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.





За попередньою інформацією, обстріл розпочався близько 5 ранку. Також повідомляється, що пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.

Відзначимо, напередодні Дніпропетровщину відвідав президент України володимир Зеленський, він також обговорив ситуацію в його рідному Криворізькому районі.

"Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", — відзвітував президент.

Нагадаємо, дніпрянин вирішив "занурити" у радянське минуле перехожих і поплатився.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині трагічно обірвалося життя малюка.

Крім того Politeka.net писала, що Дніпропетровщина попрощалася зі своїм Героєм, без батька залишилося двоє дітей.