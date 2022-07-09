Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з «Градів» по житлових кварталах", — заявив глава ОВА.
За словами Резніченка, цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.
За попередньою інформацією, обстріл розпочався близько 5 ранку. Також повідомляється, що пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.
Відзначимо, напередодні Дніпропетровщину відвідав президент України володимир Зеленський, він також обговорив ситуацію в його рідному Криворізькому районі.
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"Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", — відзвітував президент.
Нагадаємо, дніпрянин вирішив "занурити" у радянське минуле перехожих і поплатився.
Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині трагічно обірвалося життя малюка.
Крім того Politeka.net писала, що Дніпропетровщина попрощалася зі своїм Героєм, без батька залишилося двоє дітей.