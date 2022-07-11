Дівчина тренувалася на спортмайданчику в Інгулецькому районі Кривого Рогу разом зі своїм батьком, коли вранці 9 липня туди прилетів снаряд із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє місцеве видання Горсовет.
Як розповіли очевидці, у 43-річного чоловіка були видимі ознаки поранень, а у дівчини ні. Вона сиділа біля паркану та була дуже бліда. Перехожі до приїзду медиків надали першу допомогу постраждалим. Але вже в лікарні з'ясувалося, що у Дар'ї дуже серйозні поранення. Дівчина померла у реанімації.
Батька Дарії прооперували. Він наразі перебуває у лікарні.
Відомо, що разом із мамою Даша вела студію танців на пілоні в Інгульці. Свого часу виграла чемпіонат України у цьому виді спорту. Дівчина навчалася у Криворізькому юридичному фаховому коледжі.
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