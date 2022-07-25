Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окупанти вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.
Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ, випустивши до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.
На Дніпровський район окупанти скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.
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У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
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Крім того Politeka.net писала, що кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає.