Про це повідомили в ДСНС області.

"Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічне явище: 25 липня вдень у м. Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються грози, під час грози місцями шквал 15-20 м/с, в окремих районах град", — сказано в повідомленні.

25 липня на території області буде хмарно. Очікується вночі невеликий, вдень помірний дощ; вдень гроза, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози у м. Дніпро та місцями по області шквал 15-20 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 23-28°, по місту вночі 16-18°, вдень 23-25°.

26 липня прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

27 липня: Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

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