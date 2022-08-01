Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області
В результаті зіткнення постраждало 14-ть пасажирів мікроавтобусу, яких доставлено до лікарні.
Аварія сталася приблизно о 6-й годині ранку на території Металургійного району м. Кривий Ріг.
Попередньо встановлено, що на перехресті пр. Металургів та Нікопольським шосе 32-річний водій вантажного автомобіля «DAF» допустив зіткнення з маршрутним таксі «Mercedes Sprinter» під керуванням 72-річного чоловіка.
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Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 14 громадян, їх доставлено до медичного закладу.
Наразі на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції. З’ясовуються причини аварії, проводиться допит потерпілих та свідків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Також повідомлялось, що окупанти вдарили по житлових будинках і лікарні на Дніпропетровщині.
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