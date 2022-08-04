У ніч на 4 серпня під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів».

"Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей", — розповів Резніченко.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла залишилися більше 3 000 нікопольчан. На місці працюють аварійні бригади електриків. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу, вона лікується удома.

Нагадаємо, окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Також повідомлялось, що ворог умисно вдарив по житлових кварталах Дніпропетровщини.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ.