Ніч на неділю, 7 серпня, на Дніпропетровщині минула з однією тривогою та чотирма обстрілами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів».

"У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики", — повідомив Резніченко.

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, з'ясувалося, де ховаються росіяни, які рівняють із землею Нікополь.

Також повідомлялось, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ.