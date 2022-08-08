У ніч на понеділок, 8 серпня, російські окупанти били по Дніпропетровщині ракетами та «Градами».

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

"Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «Градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих", — розповів Резніченко.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

Відзначимо, ракети Х-59М використовувалися росією в ході бойових дій у Чечні для знищення укриттів та складів противника у горах. Але клімат Північного Кавказу наклав серйозні обмеження на застосування високоточної зброї — погані метеоумови, туман і слабка видимість призводили до зриву наведення. Тому від застосування ракет Х-59 у Чечні відмовилися після чотирьох пусків, тепер же їх відстрілюють по Україні.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди неушкоджені.

Нагадаємо, з'ясувалося, де ховаються росіяни, які рівняють із землею Нікополь.

Також повідомлялось, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу.

Крім того, Politeka.net писала, що мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф.