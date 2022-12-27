Стало відомо, чи можна буде запускати салюти і чи буде комендантська година у Дніпрі на Новий рік.

Як пише Politeka.net , до Нового року залишилося менше тижня і багато хто цікавить питання, як пройде свято. Однією із традицій на Новий рік є запускання салютів. "Дніпро Оперативний" з'ясував , чи можна використовувати піротехніку в новорічну ніч.

Як виявилось, у Дніпрі з 2014 року діє заборона на використання салютів. Цього року ніхто його, природно, не скасовував.

"У Дніпрі така заборона діє з 2014 року. І на сьогоднішній день вона актуальна", - зазначив адвокат у коментарі для видання.

Щодо комендантської години - її теж не скасують на новий рік. Про це з посиланням на Нацполіцію повідомляє "Відкритий".

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки", - сказала прес-секретар відомства. Мар'яна Рева.

Нагадаємо, вибух отехніки злетілися на Вокзальну площу у Дніпрі.

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