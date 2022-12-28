Як пише Politeka.net , водій маршрутки у Дніпрі здивував місцевих мешканців своїм вчинком. Шофер прикрасив свій автомобіль новорічними прикрасами, сам одягнув костюм Санти, а також поставив невелику ялинку біля місця водія. Таким чином Юрій Гапоненко (саме так звати водія) вирішив привітати дніпрян із Новим роком. Про це повідомляє "Дніпровська панорама", яка взяла інтерв'ю у водія.
Юрій зазначив, що прикрашав автомобіль разом зі своєю чотирирічною дочкою та дружиною. А костюм Санти він придбав кілька років тому. Варто додати, що так радує Гапоненка мешканців Дніпра щороку.
Водій підготував ще й сюрпризи для дітей, які потраплять до нього на маршрут.
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"Для дітей я маю сюрприз. Їм купив солодощі - хороші шоколадки, цукерки. Хочеться порадувати людей, особливо наших діточок, сьогодні це як ніколи потрібно", - зазначив водій.
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