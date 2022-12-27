24-річну горе-матір із Кривого Рогу підозрюють у недбальстві. Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала повноцінного годування та лікування немовляти, у результаті чого однорічна дівчинка померла. Крім того, за висновком експерта алкогольне отруєння сприяло швидкому настанню смерті дитини.

Жінці інкримінують злісне невиконання обов'язків догляду за дитиною, що спричинило її смерть (ст. 166 КК України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі розглядається цивільний позов про позбавлення підозрюваної батьківських прав щодо її старшої доньки.

Раніше повідомлялося про ще один кричущий випадок у Кривому Розі: жінка під час пиятики народила немовля. Пологи в неї прийняв "друг по чарці".

"Приїхавши на адресу, лікарі виявили, що дитина має сильне переохолодження та народилась раніше терміну. Породіллю разом з новонародженим одразу ж доставили до лікарні, де надали медичну допомогу", - повідолила Ювенальна превенція.

У лікарні жінка розповіла, що в неї уже є дорослі діти, а тому вона відмовилась від дитини. Життю немовляти наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, трагедією закінчився конфлікт літньої пари в Дніпрі.

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