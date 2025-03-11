Синоптики розповіли українцям про погоду в Дніпрі 12 березня, дізнайтеся, яким буде це середовище.

Погода в Дніпрі 12 березня очікується з мінливою хмарністю, також у цей день очікуються дощі, передає Politeka.net.

Цієї середи буде хмарно, вранці прогнозують опади у вигляді дощу, про це повідомили на сайті sinoptik.ua.

"Весь день буде хмарно. Вранці буде дощ. Вдень і ввечері опадів не очікується", - йдеться у повідомленні.

Нічна температура у місті 12 березня коливатиметься від +9 до +13 °C, вдень повітря прогріється до +19 °C, пише Politeka.net.

Вітер очікується південний та південно-західний до 5,8 метрів за секунду.

Загалом на сході України 12 березня буде хмарно з проясненнями, уночі без опадів, удень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Температура повітря вночі +7…+4 градуси, вдень +17…+20 градусів.

До речі, за даними Українського гідрометцентру, у 2025 році погода в березні в цілому по Україні буде теплішою та сухішою.

Крім того, цього тижня у місті переважатиме похмура погода, можливі опади у вигляді дощу.

Перша половина березня буде нестабільною, можливі температурні коливання, навіть сніг та дощі, з другої половини місяця розпочнеться потепління.

Середньодобові температури повітря в Україні перевищують норму на 11 градусів, повідомляється, що це пов'язано із надходженням теплого повітря з Чорного моря, що підвищує денні температури до +12°C, +17°C.

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