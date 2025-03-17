З'явився прогноз погоди у Дніпрі на 18 березня, метеорологи попередили мешканців про сніг.

Синоптики склали свіжий прогноз на 18 березня для Дніпра , цього вівторка очікується мінлива хмарність, буде досить тепло, але є нюанси, передає Політека.

Вранці цього дня буде похмурим, вдень сонце так і не з'явиться з-за хмар.

За даними sinoptik.ua, вранці хмарність посилиться, а в другій половині дня можливий навіть сніг.

"У Дніпрі сонце в цей день буде рідко показуватись через хмари. Вдень і ввечері йтиме дрібний сніг", - йдеться у прогнозі метеорологів.

Температура повітря вночі 18 числа опуститься до -1°C, а вдень підніметься до +4°C. Вітер північно-західний зі швидкістю до 5,9 м/с.

Синоптики попереджають, що варто бути готовими до можливих коливань температури. Потрібно підготуватися до похолодання.

Великих перепадів не очікується, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

Що стосується тепла, то до кінця цього тижня температура може піднятися до +16°C, вночі буде від 2 до 9 градусів тепла, що створює умови для тих, хто любить прохолодну весняну погоду.

Вдень ще триматиметься на рівні +12…+14°C, але вже 17 числа похолодає до +10°C.

Найбільш відчутне зниження очікується 18-20 березня. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +2…+4°C, а вдень не вище +6…+8°C.

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