Синоптики представили оновлений прогноз погоди у Дніпрі на 20 березня, українцям розповіли, чого очікувати цього четверга.

За даними метеорологів, 20 березня у Дніпрі очікується мінлива хмарність та тепла погода, повідомляє Політека.

Зранку небо буде ясним, а до середини дня з'являться хмари, згідно з інформацією sinoptik.ua, хмарність посилиться у другій половині дня.

«Вранці у Дніпрі очікується ясна погода, але вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується», - зазначають фахівці.

Температура вночі опуститься до +2°C, а вдень повітря прогріється до +10°C.

Триматиметься слабкий західний і північно-західний вітер зі швидкістю до 1,7 м/с.

Синоптики також попереджають про можливе похолодання у середині місяця, тому рекомендується бути готовими до змін.

Хоча різких температурних стрибків не передбачається, весняні дні можуть бути мінливими.

До кінця тижня прогнозується потепління - вдень повітря прогріється до +12...+14°C, а до вихідних може досягти +16°C.

Нічні температури варіюватимуться від +2 до +9°C, створюючи комфортні умови для тих, хто віддає перевагу прохолодній весні.

Великих перепадів не буде, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

До кінця цього тижня температура може зрости до +16°C, вночі від +2 до +9 градусів.

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