Українцям розповіли про безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі, дізнайтесь, як отримати допомогу.

В умовах війни сотні тисяч українців були змушені залишити свої будинки у пошуках безпеки, тому безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі наразі є актуальним, передає Політека.

Для багатьох місто стало новим притулком, надаючи не лише дах, але й допомогу в адаптації.

Для звернення до більшості благодійних фондів потрібна довідка ВПО, яку можна оформити онлайн або в управліннях соцзахисту.

Житло для переселенців у Дніпрі є, у місті працює гаряча лінія, де можна дізнатися про безкоштовне будинок у гуртожитках та пунктах видачі гуманітарної допомоги:

Гаряча лінія: (099) 500 71 17, (097) 500 71 17, (089) 120 33 04.

Щоб стати в чергу на тимчасовий будинок, необхідно звернутися до міського департаменту соціальної політики з документами, повідомляє Політека.

Адреси місць тимчасового проживання:

Він/вона. Ясельна, 1 (Асоціація «ХОД»).

6 приміщень, до 30 осіб Умов для людей з інвалідністю немає. Світлана Григорівна – 0675653576

Лазаряна, 2 (гуртожиток БО «БФ Сейвпісінюай»), 11 кімнат для 40 переселенців, Продавець Микита – 0966557777

Вул. Новокримська, 3, 40 ліжко-місць у 5 приміщеннях, Олег Володимирович – 0961323242

Пр. Науки, 59 (студентський гуртожиток), 29 кімнат, розрахованих на 55 осіб, умов для людей з інвалідністю немає, 0567446194.

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