Дізнайтеся, яким буде цей вівторок, синоптики склали детальний прогноз на 25 березня у Дніпрі.

Метеорологи повідомили, якою буде погода у Дніпрі 25 березня, за даними синоптиків, протягом дня буде похмурим, передає Політека.

Увечері буде йти дощ, увечері буде йти дощ.

"У Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до +8°С, а вдень прогріється до +14°С.

Вітер південно-східний зі швидкістю до 4,9 м/с.

За даними метеорологів з 24 по 30 числа в Україні буде відносно тепло, проте в середині місяця можливі похолодання.

Жителів не довго радуватиме сонячне небо, адже умови залишаться приємними для прогулянок. За словами синоптиків, тепло протримається до кінця місяця.

Однак, незважаючи на сприятливі прогнози, варто бути готовими до можливих коливань температури. Потрібно підготуватися до можливого похолодання.

Великих перепадів не очікується, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

Весна 2025 року буде трохи теплішою на 1-2 градуси порівняно з нормою.

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