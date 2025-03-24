У Дніпрі та області на вівторок заплановано графіки відключення світла на 25 березня, дізнайтеся, де чекати обмежень.

Українцям розповіли, де у Дніпрі та області 25 березня очікуються планові графіки відключення світла, передає Політека.

Як повідомляє «ПЕЕМ «ЦЕК», додавши час і де протягом тижня енергетична компанія проводитиме технічні роботи.

Відомо, що частина мешканців тимчасово залишиться без електропостачання.

На 25 березня з 08:00 до 17:00 не буде електрики бульвар Свободи: 45, 47, 49В, 51, 53;

вулиця Авангардна: 17Б, 98А, 100-118, 119, 119А, 120-134, 136, 138, 140; Виноградна: 2;

Волонтерська: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;

Героїв України: 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28-36;

Героїв Чорнобиля: 16Д, 16Л, 18, 18/3, 20, 22, 22А, 24-34, 35, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 47, 47;

Ивана Богуна: 40, 50, 50А, 52, 52А, 54-60, 60А, 62, 64, 66, 81-103, 103А;

Козацької Слави: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 10-22, 25А, 26, 26А, 27, 29, 31;

Михайла Грушевського: 88А;

Покровська: 2, 4-8, 8Г, 10-20;

Театральна: 2-20;

Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-101 (непарні);

Багряний: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16;

Дружби: 1-32, 34-42;

Сірка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

Кобзаря: 1-6;

Різдвяний: 1-19;

Світанок: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;

Чарівний: 1, 1А, 2-18.

На 25 число з 08:30 до 16:30 вул. Гоголя; Степова: 41, 42, 41А, 45, 47, 47А, 49, 55, 57, 65, 71, 73, 79, 81; Садова: 30, 32; Юрія Устенка: 23, 25; Кринічанська: 1.

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