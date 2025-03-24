Довідка ВПО – необхідний документ для звернення до благодійних фондів, її можна оформити онлайн або в управліннях соцзахисту, щоб отримати безкоштовне житло ВПО у Дніпрі, передає Політека.
У місті працює гаряча лінія, де можна отримати інформацію про місця проживання (гуртожитки, пункти тимчасового розміщення).
Контакти гарячої лінії:
- (099) 500 71 17;
- (097) 500 71 17;
- (089) 120 33 04.
Щоб стати в чергу на тимчасовий дах над головою у Дніпрі, ВПО необхідно звернутися до міського департаменту соціальної політики з документами.
Також на сайті ОЛГ українцям пропонують допомогу.
"Безпечний притулок для пенсіонерів з України... Пропонуємо безкоштовне житло та харчування в хостелі в Бендзіні (вул. Семоньська 2). Ми підтримуємо вирішення формальностей та щоденних потреб. Наш хостел – спокійне місце, ідеальне для людей похилого віку. WhatsApp, Telegram)", - йдеться у повідомленні.
У Дніпрі надають будинки іногороднім, переселенцям.
"Надаємо житло переселенцям та іншим містам, і людям, які потребують допомоги. Також допоможемо з працевлаштуванням. З усіх питань телефонуйте за вказаним номером телефону", - повідомляє автор оголошення , додавши контакт: 066 582 6405 - Руслан.
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