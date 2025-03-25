Синоптики розповіли, якою буде ця середа, з'явився детальний прогноз погоди на 26 березня у Дніпрі.

Погода у Дніпрі 26 березня очікується похмурою, проте у другій половині дня небо проясниться, повідомляє Політека.

Небо 26 березня буде затягнуте хмарами до обіду, а потім з'явиться сонце, дощі не очікуються.

"До обіду у Дніпрі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від плюс 8 до +10 °С, а вдень прогріється до +15 °С.

Вітер південно-східний зі швидкістю до 2,4 м/с.

В області умови будуть такими ж, часом сонячно та без опадів, змінний вітер до 2 м/с, вночі коливатиметься до +8 °С, вдень прогріється до +15 °С.

Мешканців не радуватиме сонце, також необхідно підготуватися до можливого похолодання.

За даними Politeka, тиждень із 24 по 30 числа в Україні буде відносно тепло, яке, за словами синоптиків, протримається до кінця місяця.

Однак, незважаючи на сприятливі прогнози, варто бути готовими до коливань температури. Потрібно підготуватися до похолодання.

Великих перепадів не очікується, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

Синоптики прогнозують більш сухі умови, особливо в північних областях країни, фіксується дефіцит опадів, у травні ситуація, ймовірно, збережеться, їх може бути на третину менше, ніж зазвичай.

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