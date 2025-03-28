Жителям розповіли про зростання тарифів у Дніпрі з 1 квітня 2025 року, дізнайтесь, чи зміняться платіжки цього місяця.

У перспективі мешканці Дніпра можуть зіткнутися зі зростанням тарифів на газ, проте навряд це станеться у квітні, передає Політека.

За словами експерта у сфері ЖКГ та енергетики Олега Попенка, на даний момент українці платять 7960 грн за 1000 кубометрів газу, але подальше подорожчання неминуче.

Чинники, що впливають на ціни, на думку експерта:

Вимоги Міжнародного валютного фонду

Можлива енергетична криза

Ушкодження інфраструктури через воєнні дії

Згідно з інфляційним звітом Національного банку України, поступове підвищення неминуче. Точних термінів поки що немає, але перехід до економічно обґрунтованих цін може розпочатися вже з 2026 року.

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Зростання тарифів у Дніпрі з 1 квітня 2025 року не очікується.

Прайс на газ залишиться без змін – чинний закон не дозволяє переглядати прайс, включаючи Дніпро та область.

Якщо воєнний стан завершиться найближчими місяцями, згідно із законом, ціни на газ не можуть підвищуватися протягом півроку.

Платежі за тепло залишаться незмінними, вартість електроенергії також не зміниться – українці продовжать платити 4,32 грн за кВт·год.

Власники двозонних лічильників зможуть заощаджувати:

З 23:00 до 07:00 вартість становитиме 2,16 грн за кВт·год.

Вартість на водопостачання та водовідведення у квітні 2025 року не підвищуватиметься.

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