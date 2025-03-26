Синоптики розповіли, яким буде цей день, з'явився детальний прогноз на 27 березня у Дніпрі.

Погода у Дніпрі 27 березня очікується похмурою, проте у другій половині дня небо проясниться, повідомляє Політека.

З самого ранку 27 березня буде затягнуте хмарами, часом може з'являтися сонце, дощі не очікуються.

"Весь день у Дніпрі буде хмарним. Без опадів", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до +9°С, а вдень прогріється до +15°С.

Вітер північно-західний зі швидкістю до 1,1 м/с.

В області умови будуть такими ж, часом сонячно та без опадів, змінний вітер до 1 м/с, вночі коливатиметься до +7 °С, вдень прогріється до +14 °С.

Незважаючи на сприятливі прогнози, варто враховувати можливі коливання температури. Важливо бути готовим до тимчасового похолодання.

Суттєвих перепадів не передбачається, але весняні дні можуть зробити сюрпризи, тому слід враховувати ймовірність короткочасних змін.

Весна 2025 року обіцяє бути на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму.

Синоптики прогнозують суху погоду, особливо у північних регіонах країни.

Очікується нестача опадів, і, ймовірно, у травні ситуація збережеться – рівень може бути на 30% нижчим за середній.

У третій декаді місяця температура знову підніметься до +11…+13 °C, а 30–31 числа прогнозуються рекордні +19 °C.

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