Прогноз погоди у Дніпрі на 28 березня складено метеорологами, очікується сонце, хмарність увечері, дізнайтесь, чи будуть опади.

Синоптики поділилися актуальним прогнозом погоди на 28 березня у Дніпрі, стало відомо, яким буде цей день, повідомляє Політека.

Очікується переважно ясна погода, однак увечері небо затягнеться хмарами.

Детальний прогноз на 28 березня складено метеорологами.

Зранку буде сонячно, а надвечір з'явиться хмарність. Опади не очікуються.

Температура повітря: Вночі +9…+10°С, вдень у Дніпрі потеплішає до +16°С.

Вітер змінний, швидкість до 3,6 м/с.

В області будуть аналогічні умови – сонячно без дощів. Вітер до 3 м/с, температура вночі +10°С, удень +16°С.

Цього дня у небі буде сонце, хмарність до вечора та відсутність дощів,

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Метеорологи зазначають, що весна 2025 року буде теплішою за кліматичну норму на 1–2°C. У північних регіонах буде посушлива погода, а загальна кількість опадів може виявитися на 30% нижчою від середнього рівня.

Наприкінці цього місяця температура знову підвищиться – у третій декаді очікується +11…+13°C, а 30–31 числа можливі навіть рекордні +19°C.

Суттєвих перепадів не передбачається, але весняні дні можуть зробити сюрпризи, стежте за оновленнями метеорологів, щоб бути в курсі всіх змін.

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