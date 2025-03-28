Синоптики розповіли, якою буде ця субота, з’явився детальний прогноз погоди на 29 березня у Дніпрі.

Погода у Дніпрі 29 березня очікується похмурою, весь день буде затягнута хмарами, передає Політека.

З ранку 29 березня буде затягнуто хмарами, але дощі у суботу не очікуються.

"У Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від плюс 8 до +12°С, а вдень прогріється до +16°С.

Вітер північно-західний зі швидкістю до 1,1 м/с.

В області умови будуть такими ж, часом сонячно та без опадів, північний та північно-східний до 5,3 м/с, вночі коливатиметься до +8 °С, вдень прогріється до +14...+16 °С.

Однак, незважаючи на сприятливі прогнози, варто бути готовими до коливань температури. Потрібно підготуватися до похолодання.

Великих перепадів не очікується, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

Синоптики прогнозують більш сухі умови, особливо в північних областях країни, фіксується дефіцит опадів, у травні ситуація, ймовірно, збережеться, їх може бути на третину менше, ніж зазвичай.

Суттєвих перепадів не передбачається, але весняні дні можуть зробити сюрпризи, тому слід враховувати ймовірність короткочасних змін.

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