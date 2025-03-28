Переселенці, які були змушені залишити свої будинки через війну, можуть отримати безкоштовне житло у Дніпрі , передає Політека.
У місті працюють тимчасові притулки, гуртожитки та модульні містечка, які забезпечують притулок та підтримку.
Доступні адреси тимчасового проживання:
- вул. Тиверська, 4 – кімнати на 2-3 особи
- Новокримська, 3 – приміщення для 10 осіб
- Алана Шепарда, 9 – загальне розміщення на 10 осіб.
Контакти для звернення:
(056) 789-45-67
(067) 123-45-78
(095) 456-78-90
У Дніпрі діє модульне містечко, здатне розмістити до 2000 осіб.
Для отримання місця необхідно звернутися до адміністрації або волонтерів.
Онлайн-ресурси для пошуку житла: Сервіс «Допомагай»;
Переселенці можуть знайти актуальні оголошення про безкоштовний будинок на цьому порталі.
Завдяки цим можливостям внутрішньо переміщені особи можуть знайти тимчасове дах, отримавши необхідну підтримку у складний період.
Крім того, благодійний фонд «Карітас Донецьк» діє у місті, продовжено реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги.
Фінансова підтримка призначена для мешканців зони від 0 до 50 кілометрів вздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході, які постраждали від обстрілу.
Подати заявку на виплати можуть місцеві жителі та біженці з області, які постраждали від бойових дій та мають відповідні документи.
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