Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі – з'явилися актуальні варіанти, дізнайтесь, куди звертатися за допомогою.

Переселенці, які були змушені залишити свої будинки через війну, можуть отримати безкоштовне житло у Дніпрі , передає Політека.

У місті працюють тимчасові притулки, гуртожитки та модульні містечка, які забезпечують притулок та підтримку.

Доступні адреси тимчасового проживання:

вул. Тиверська, 4 – кімнати на 2-3 особи

Новокримська, 3 – приміщення для 10 осіб

Алана Шепарда, 9 – загальне розміщення на 10 осіб.

Контакти для звернення:

(056) 789-45-67

(067) 123-45-78

(095) 456-78-90

У Дніпрі діє модульне містечко, здатне розмістити до 2000 осіб.

Для отримання місця необхідно звернутися до адміністрації або волонтерів.

Онлайн-ресурси для пошуку житла: Сервіс «Допомагай»;

Переселенці можуть знайти актуальні оголошення про безкоштовний будинок на цьому порталі.

Завдяки цим можливостям внутрішньо переміщені особи можуть знайти тимчасове дах, отримавши необхідну підтримку у складний період.

Крім того, благодійний фонд «Карітас Донецьк» діє у місті, продовжено реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги.

Фінансова підтримка призначена для мешканців зони від 0 до 50 кілометрів вздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході, які постраждали від обстрілу.

Подати заявку на виплати можуть місцеві жителі та біженці з області, які постраждали від бойових дій та мають відповідні документи.

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