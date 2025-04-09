Доплата до пенсії в Дніпрі у 2025 році дозволить пенсіонерам отримати додаткові кошти, залежно від виконання визначених критеріїв.

У 2025 році пенсіонери зможуть отримати доплату до пенсії в Дніпрі до 3250 грн, що стане частиною гуманітарної підтримки для найбільш уразливих верств населення, повідомляє Politeka.

Міністерство соціальної політики спільно з ООН здійснить ці виплати, спрямовані на допомогу людям, які мають низький рівень доходів і проживають у зонах бойових дій.

Виплату зможуть отримати пенсіонери, чия пенсія менша за 3250 гривень на місяць. Важливим критерієм є також відсутність отримання грошової допомоги від міжнародних організацій після 1 березня 2023 року. Кошти отримають не лише пенсіонери, але й люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які відповідають усім вимогам.

Розмір допомоги буде залежати від пенсійної суми. Вона складає різницю між виплатою, яку отримує особа, та 3250 гривнями. Наприклад, якщо пенсійна сума становить 3100 гривень, допомога буде 150 гривень. Гроші нараховуватимуться на банківські рахунки, також їх можна буде отримати через «Укрпошту».

Особи не повинні подавати заяву, оскільки інформація вже є в державних реєстрах. Виплата буде здійснена автоматично. Доплата до пенсії в Дніпрі та Дніпропетровській області буде проводитися до середини 2025 року, що забезпечить додаткову підтримку найбільш нужденним категоріям населення.

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