Українці можуть дізнатися, де запровадять графіки відключення світла у Дніпрі у середу, 9 квітня.

Графіки відключення світла у Дніпрі 9 квітня місцевих попереджають про проведення планових робіт з 08:00 до 17:00 за рядом адрес, передає Politeka.

Енергетики попереджають про тимчасове припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж.

Мешканців просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення: зарядити мобільні пристрої, прилади та альтернативні джерела освітлення.

У разі змін графіки відключення світла у Дніпрі 9 квітня буде оновлено на офіційних платформах.

9 числа з 08:00 до 17:00 знеструмлять адреси на Макарова (1Б), пров. Ялицевий (3, 5), вул. Заболотного (1-19, 19А, 20-24, 26), Василя Сліпака (1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12, 14, 16), Енергетична (2А), Корейська (2, 2А, 4, 6, 8, 1 1 -7 12-18, 20, 24), Шинна (3, 4), пр-т. Богдана Хмельницького (53, 55, 59).

На 9 квітня з 8:00 до 17:00 за адресами:

село Широка Дача:

вулиця Вишнева: 2, 4, 6-17, 19-24, 26, 29-37, 39, 39А, 41, 43, 44-50 (парні), 51, 52, 54-56, 58-63, 66, 69, 71, 75;

с. Глеюватка: Олександра Кірова: 2А; Українська: 2Б.

у м. Жовті води на 9 квітняз 08:00 до 17:00 за адресами:

Баластна: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-41, 44-70 (парні);

Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24, 26, 28-30, 32-35, 37;

Володимира Великого: 82-94 (парні), 127, 131, 133, 135, 139, 141;

Львівська: 1, 2, 2А, 3-11 (непарні), 12-14, 16, 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-40 (парні), 41-44, 46, 48, 50;

Осіння: 62, 64, 66, 66А.

Енергетики закликають українців економити електроенергію, особливо у вечірній час. Також рекомендується підзарядити свої гаджети, зокрема телефони, павербенки, оскільки через нестабільну ситуацію в енергосистемі можливо доведеться трохи посидіти у темряві.

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