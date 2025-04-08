З 1 травня 2025 року в Україні відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Це стосується, зокрема, електроенергії.

У зв’язку з урядовими змінами, для всіх побутових споживачів, включаючи власників будинків з електричним опаленням, буде введено єдиний тарифнийплан на електроенергію — 4,32 грн за кВт год. Це означає, що всі споживачі, які перевищують ліміт у 2000 кВт год на місяць, будуть змушені оплачувати залишок спожитої електричної енергії за новою вартістю. Зокрема, для будинків з електричним опаленням такі умови почнуть діяти після завершення опалювального сезону, тобто з 1 травня.

До 30 квітня 2025 року діятиме пільга на електроенергію для власників будинків, що використовують електричне опалення. Для споживання до 2000 кВт год на місяць, ставка становитиме 2,64 грн за кВт год, а для обсягів, що перевищують цей ліміт — 4,32 грн. Це дозволяє власникам таких помешкань зекономити на електриці до завершення опалювального сезону.

Тож підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі торкнеться лише світла. Жодних змін у цінах на газ для побутових споживачів не передбачається до кінця 2025 року. Наразі газ залишається за фіксованими цінами: 7,96 грн за кубометр. Згідно з останніми урядовими постановами, газ для побутових споживачів не подорожчає впродовж цього року.

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Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.