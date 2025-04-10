Прогноз погоди у Дніпрі на 11 квітня, синоптики прогнозують хмарність, дощі, зниження температури та не тільки.

Жителі Дніпра готуються до похмурого дня, синоптики оприлюднили актуальний прогноз погоди на 11 квітня, повідомляє Politeka.

Очікуються опади, хмарність та помітне похолодання.

За даними метеорологів, у п'ятницю атмосферні умови регіону зміняться: небо затягне хмарно. Ранок розпочнеться з інтенсивного дощу, який триватиме майже до самого вечора, про це попереджають на сайті Sinoptik.

З самого ранку можливі короткі прояснення, проте велику частину дня небо залишатиметься сірим. Хоча опади вдень припиняться, сонячного тепла не варто чекати.

Температурні показники залишаться низькому рівні. Нічна температура опуститься до +2°C, вранці повітря прогріється лише до +5°C.

Опівдні прогнозується до +7°C, і такий показник збережеться до вечора.

Відчуття прохолоди посилиться за рахунок високої вологості повітря та змінного вітру зі швидкістю до 5,7 м/с.

Субота, за попередніми даними, покращить погодні умови — вдень повітря прогріється до +8°C.

Однак різкі погодні зміни можливі, тому не забудьте підготувати парасольку та теплий одяг, особливо на ранковий та вечірній годинник.

Згідно з довгостроковим прогнозом на квітень, на українців очікує мінлива погода: від дощів та понижень температури на початку місяця до помітного потепління ближче до його завершення.

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