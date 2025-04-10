Жителі Дніпра готуються до похмурого дня, синоптики оприлюднили актуальний прогноз погоди на 11 квітня, повідомляє Politeka.
Очікуються опади, хмарність та помітне похолодання.
За даними метеорологів, у п'ятницю атмосферні умови регіону зміняться: небо затягне хмарно. Ранок розпочнеться з інтенсивного дощу, який триватиме майже до самого вечора, про це попереджають на сайті Sinoptik.
З самого ранку можливі короткі прояснення, проте велику частину дня небо залишатиметься сірим. Хоча опади вдень припиняться, сонячного тепла не варто чекати.
Температурні показники залишаться низькому рівні. Нічна температура опуститься до +2°C, вранці повітря прогріється лише до +5°C.
Опівдні прогнозується до +7°C, і такий показник збережеться до вечора.
Відчуття прохолоди посилиться за рахунок високої вологості повітря та змінного вітру зі швидкістю до 5,7 м/с.
Субота, за попередніми даними, покращить погодні умови — вдень повітря прогріється до +8°C.
Однак різкі погодні зміни можливі, тому не забудьте підготувати парасольку та теплий одяг, особливо на ранковий та вечірній годинник.
Згідно з довгостроковим прогнозом на квітень, на українців очікує мінлива погода: від дощів та понижень температури на початку місяця до помітного потепління ближче до його завершення.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.
Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.
Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій у 2025 році: коли та на скільки збільшать виплати українцям.