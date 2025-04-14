Українцям розповіли, де запровадять графіки відключення світла у Дніпрі та області у вівторок, 15 квітня.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 15 квітня, мешканців попереджають про тимчасове припинення електропостачання через обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

у Дніпрі та області на 15 квітня обмеження заплановані з 08:00 до 17:00 за вулицями:

На 15.04. з 08:00 до 17:00:

Братів Горобців: 51А;

Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

Новокримська: 2, 2А, 2Б;

шосе Запорізьке: 26А, 30Б.

На 15 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:

місто Кривий Ріг: проспект Перемоги: 46, 46А, 46Б, 48;

село Полтаво-Боголюбівка: Степова: 1-3, 5-10, 10А, 11-17, 19, 21-26, 29-35, 38, 40, 42-58, 60-78, 82-88 , 92, 94, 96, 100-106, 106А, 110-118;

с. Лозуватка: Лесі Українки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30, 31, 32, 38-46, 47, 56;

с. Красівське:

Підстепна: 14, 14А, 14Б, 15;

вулиця Центральна: 64А.

у місто Жовті Води з 08:00 до 17:00 за адресами:

Львівська: 151-161, 162-179, 181-186, 188, 190-196, 198, 200-202, 204, 208-220;

Підгірна: 93, 95, 97, 101, 103, 107, 112-120, 122-127, 129-132, 134;

Степова: 1-33, 37-45;

провулок Річковий: 1-7, 8А, 9-23, 25, 27, 29;

Євгена Черняхівського: 79;

Миролюбівка: Богдана Хмельницького: 1, 2, 4, 6-10, 12, 16-23, 23А.

З 10:00 до 17:00:

Березнева: 1, 3, 5;

Музейна: 18, 20, 22Г, 24;

Хмельницького: 9, 11.

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