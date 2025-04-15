Графіки відключення світла у Дніпрі та області на 16 квітня, стало відомо, де будуть обмеження у цей день.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області 16 квітня, українців попереджають про припинення електропостачання через технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

У Дніпрі та області на 16 квітня обмеження заплановані з 08:00 до 17:00 за вулицями:

З'явилось попередження про планові роботи у місті з 08:00 до 17:00 за адресами: вулиця Козака Мамая: 17А.

у місті Жовті води з 08:00 до 17:00:

Авангардна: 26, 32, 32А;

Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34 (парні);

Геологічна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Нова: 1-13, 15, 17;

Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 11;

Щаслива: 1-17, 19.

Планові роботи будуть у Кам’янському районі на 16 числа з 08:00 до 17:00:

село П`ятихатки: вул. Поштова: 87, 93Б; Нова: 1А.

Надеждівка:

Саксаганьська: 56;

Гірницька: 83, 85-87, 91, 95, 111, 116, 118, 119;

Козацька: 20-24, 27, 28, 30, 31;

Кримська: 1, 12, 13, 16;

Саксаганьська 40,41,45,46,47,49,51,52,52А,60,62,64,65,67,69,70,72.

Рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Енергетики просять мешканців не перевантажувати мережу після відновлення електропостачання та з розумінням ставитися до необхідності проведення таких робіт.

Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.

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