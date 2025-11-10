У межах проєкту здійснюється розподіл гуманітарних наборів, до складу яких входять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються в межах діяльності благодійного фонду «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Ініціатива здійснюється спільно з міжнародними організаціями та спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Згідно з офіційними даними фонду, допомога реалізується в рамках проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області». Координацію програми забезпечує «Елеос Україна» у партнерстві з International Orthodox Christian Charities (IOCC) та за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Мета ініціативи — підтримка переселенців, людей похилого віку та сімей, які постраждали внаслідок війни.

У межах проєкту здійснюється розподіл гуманітарних наборів, до складу яких входять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, засоби особистої гігієни та предмети першої необхідності. Такі комплекти допомагають задовольнити базові потреби та забезпечують мінімальний рівень стабільності для тих, хто переживає труднощі.

Видача допомоги організована у двох населених пунктах — Дніпрі та Самарі. Учасники, які пройшли реєстрацію та відповідають вимогам, отримують сповіщення із зазначенням місця, часу й дати отримання. Для участі потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, доступну на офіційному сайті проєкту.

Програма триває з травня по жовтень 2025 року. Упродовж цього періоду команда «Елеос Україна» разом із міжнародними партнерами забезпечує своєчасну доставку допомоги. Завдяки цій роботі багато переселенців і літніх людей отримують необхідні набори, що значно полегшує їхнє щоденне життя.

