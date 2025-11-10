Подорожчання проїзду у Дніпрі знову викликало хвилю обговорень серед мешканців міста, адже місцеві жителі скаржаться на незадовільний технічний стан автобусів і маршруток, у той час як вартість поїздки готуються підняти до 20 гривень, повідомляє Politeka.

У місті зафіксували випадок, який викликав активну реакцію в соцмережах: маршрутка рухалася без справного спідометра. Це відео швидко набуло розголосу, і користувачі почали ділитися своїми враженнями, коментарями та власними історіями.

Дехто дивується, як водій узагалі може керувати транспортом без робочих приладів, інші ж іронізують, називаючи поїздку в таких умовах «екстримом за 18 гривень».

Обговорення у мережі набуло значного масштабу, адже випадок співпав у часі з новинами про підготовку до підвищення тарифів на перевезення. Люди наголошують, що подорожчання квитків не супроводжується покращенням якості обслуговування, тоді як умови залишаються незмінними. У коментарях користувачі додають світлини з поламаними автобусами, що курсують вулицями міста, підкреслюючи: несправні прилади й пошкоджені салони стали звичним явищем.

Місцеві мешканці зазначають, що подібні ситуації підривають довіру до перевізників і створюють дискомфорт пасажирам. Попри плани підвищення цін, у багатьох залишається питання — чи зміниться якість обслуговування після впровадження нового тарифу. Саме тому подорожчання проїзду у Дніпрі перетворилося на тему суспільного обговорення, що вийшла далеко за межі транспортної проблеми, ставши показником ставлення до безпеки та рівня комунальних послуг у місті.

