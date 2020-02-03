В сети появились самые красивые фото зимнего Днепра

До весны остался всего месяц, но пользователи сети уже начинают активно радовать своими снимками города, на которых с легкостью можно увидеть Днепр изнутри – его душу глазами местных жителей. Кадры опубликовали днепряне в Instagram.

Смотрите и вдохновляйтесь, ведь в зиме без снега легко рассмотреть неприкрытую истинную красоту города.

Напомним, что на днях в сети показали, как сейчас выглядит парк Шевченко в Днепре. Некогда фешенебельный ресторан «Маяк», который считался одним из лучших в городе заперт и пустует, постепенно разваливаясь.

Ступеньки, которые ведут к легендарному ресторану разбиты и сильно порисованные граффити. Некогда популярные дискотека и картодром также не в лучшем состоянии — пол покрыт трещинами и все завалено огромными кучами мусора.

«Просто заброшенное место. Вон дерево повалилось, никому оно не надо, а в центре города пилят здоровые деревья. Тут тоже мусорка, как видите», – делится местный житель.

Напомним, что в Днепре "закопали" горводоканал. На фото видно обычную с виду могилу с крестом, на котором висит табличка с надписью: «На этом месте десять раз похоронен гребаный горводоканал». Из земли торчит букетих желтых искусственных цветов, которые ставят на могилы умерших людей.

Как мы ранее писали, в Днепре людей напугал автомобиль, который «кидался» камнями в пешеходов и машины.

«Сегодня утром по направлению проспекта Богдана Хмельницкого в сторону Мирного и обратно было замечено сие чудо гружёное песком вперемешку с камнями, расскидывало по дороге покрытое льдом, от чего эти камни разлетались по пешеходам и машинам, для чего это делалось кто в курсе?», – отметил очевидец Роман Савченко.

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