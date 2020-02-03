Водитель троллейбуса получил в лицо кулаком, а затем...

В Днепре пьяный пассажир напал на водителя троллейбуса

2 февраля около 2-х часов дня на остановке «Медтехника» по проспекту Александра Поля в направлении ул. Титова в Днепре произошел инцидент с водителем, который напугал горожан.

Одному из пассажиров троллейбуса (к слову, он находился в состоянии алкогольного опьянения) не понравилось, как водитель тронулся с перекрестка и его «качнуло». После этого он на остановке ворвался в кабину водителя и ударил его кулаком по лицу.

От полученного удара водитель троллейбуса потерял сознание. Троллейбус начал катиться назад на самом крутом подъеме проспекта. Жизнь пассажиров оказалась в страшной опасности, но через несколько минут водитель пришел в себя и нажал на тормоз.

Пьяный нападавший сбежал, когда троллейбус остановился. Водитель получил рассечение губы. На место ЧП прибыла патрульная полиция, которая составила протокол.

Напомним, что в Днепре водитель 27 маршрутки выгнал из салона 5-летнего ребенка из-за его плача. В сети неравнодушный житель рассказал об инциденте в местной маршрутке, которая курсирует от пл. Старомостовая до ул. Воспоминаний.

Неравнодушный житель города в своем посте обратился за помощью в поиске информации. Он просил дать номер телефона автотранспортного предприятия, которое обслуживает 27 маршрут.

«Дайте номер перевозчика 27 маршрута, срочно! Он выгнал ребенка 5 лет с маршрутки, когда тот заплакал. Папа пьяный забыл рёбенка в маршрутке на Ксеневке, ребёнок плакал. Моя теща помогла младенцу добраться домой к бабушке», – сказано в просьбе на фейсбуке.

В сети началось бурное обсуждение произошедшего. Местные нашли и номера местной мэрии и советовали, что нужно делать в таком случае.

«Какой кошмар, как можно забыть ребёнка в маршрутке, а потом ребёнка выгнать.», «Капеееец, блин, я все понимаю, но это даже не по-человечески», «У нас на 22-27 к сожалению достаточно много неадекватных водителей, тоже сталкивались.», – пишут в сети.

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