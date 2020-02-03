Стало известно, кто погиб в шахте в Кривом Роге

Блогеры-экстремалы, которые вечером 2 февраля сорвались в заброшенную шахту в Кривом Роге, снимали видео для канала Belov blog. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Belov blog позиционирует себя, как Youtube-канал, на котором рассказывается о заброшенных шахтах и не только.

"Особенности контента – атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит вас равнодушным", – говорится в описании влога.

Игорь Белов (никнейм автора блога) снимал с друзьями видео с заброшенными местами впечатляющей высоты, а также с мистической историей. На его канале в сети было уже 16,7 тыс. подписчиков, в сами выпуски набирали до 50 тысяч просмотров.

Пользователи соцсетей также отмечают, что погибшие – жители Кривого Рога. Одни из них 35-летний Владимир Тенилин, второй Денис Ткаченко, ему примерно 30-35 лет.

В сети также начали писать в комментариях и спрашивать, погибли ли ребята из блога Белова или кто-то другой.

Отметим, что под последним видео на канале Belov blog, сам Игорь поделился, что "впереди еще много интересного".

Зрители же отметили, что парни очень смелые, раз могут залезть в такие жуткие места:

«Блин ,настолько интересно смотреть ,и настолько же самому было бы очково там лазить . Вы ребята со стальными яйцами», «Это не то что очково, это – супер очково, это тебе не по заброшке стройке побегать. Туда лезть нужно иметь стальные яица и профессионализм, особенно когда под тобой до 1км ствол, нужно понимать что и зачем ты делаешь. Это очень узко направленное дело, поэтому ребята по своему уникальны..», «Очередной сумасшедший спуск. Смотрю этот канал и не понимаю, 14 тыс. подписчиков, и параллельно у какого-то идиота 5 миллионов. В этом мире есть очень точная поговорка, что не всё то золото, что блестит. Ваши видео это наверное единственное что до сих пор поражает моё воображение. Спасибо.», – написали в сети.

Отметим, что новое видео со спуском и падением экстремалы не успели выложить в сеть, и причина, почему такие опытные ребята могли свалиться в шахту с высоты 550 метров, останется неизвестной.

Напомним, что экстремалы сорвались с высоты в заброшенной шахте в Кривом Роге, фото: съехались скорая и спасатели

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