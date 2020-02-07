Жители жилмассива Сокол поделились невероятными фотографиями зимних закатов в Днепре



Как передает Politeka.net, соответствующие снимки опубликовали местные жители в соцсетях.

"Волшебный Сокол! Спасибо жителям за невероятные фотографии!", - говорится в подписи к посту.

Снимки и правда получились очень захватывающими.

Пользователи сети с достоинством оценили данные фото.

" Сказочный сокол!!" Какой же красивый закат! Сокол - волшебный!💜💜💜Спасибо всем, Такой красотой надо делиться!", - писали под постом.

Ранее в сети появились самые красивые фото до того, как Днепр завалило снегом.

До весны остался всего месяц, но пользователи сети уже начали активно радовать своими снимками города, на которых с легкостью можно увидеть Днепр изнутри – его душу глазами местных жителей. Кадры опубликовали днепряне в Instagram.

Ранее мы сообщали, что водопад «Порог Ревучий» на Монастырском острове начал биться током. Первыми под электрическим током оказались рыбаки. Затем начали гибнуть рыба и лягушки.

Напомним, что этот живописный водопад был создан в 2013 году и работает в весенне-летний период. Место рядом с водопадом давно облюбовали любители рыбной ловли. Но последнее время местные рыбаки стали жаловаться, что рыбалка недалеко от водопада стала опасной.

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