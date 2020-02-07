Жители жилмассива Сокол поделились невероятными фотографиями зимних закатов в Днепре
Как передает Politeka.net, соответствующие снимки опубликовали местные жители в соцсетях.
"Волшебный Сокол! Спасибо жителям за невероятные фотографии!", - говорится в подписи к посту.
Снимки и правда получились очень захватывающими.
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Пользователи сети с достоинством оценили данные фото.
" Сказочный сокол!!" Какой же красивый закат! Сокол - волшебный!💜💜💜Спасибо всем, Такой красотой надо делиться!", - писали под постом.
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