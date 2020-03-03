В центре Днепра ограничат движение транспорта

3 марта на сайте Днепровской городского совета появилось распоряжение об ограничении движения транспорта 9 марта.

Будет перекрыта центральная часть города.

Причиной ограничения движения станут мероприятия по случаю дня рождения Т. Г. Шевченко.

Так, движение будет ограничено 9 марта из 9.30 до 11.00 по улице Воскресенской во время торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко на участке от проспекта Дмитрия Яворницкого до улицы Князя Владимира Великого.

Местным жителям и туристам стоит принять к сведению эту информацию и планировать объезд заранее.

Напомним, что вДнепре разыскивают пропавшего без вести офицера ВСУ, который принимал активное участие в зоне ООС. 39-летний Евгений Сенник исчез 19 февраля.

Последний раз он выходил на связь со своей матерью и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Евгения, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего Андрея Павлухина, 1983 года рождения.

Известно, что 26 февраля, житель Павлограда, Андрей Павлухин ушел из дома и по настоящее время его местонахождение не установлено.

На вид ему 30-35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы.

Также мы писали, что в Днепре на жилом массиве Сокол живодеры массово травят бездомных собак. В ночь с 29.02 на 01.03 умер в страшных муках любимец одной семьи. Стало известно, что отравили питомца люди, которые расбрасывают на ж/м Сокол-2 (район СШ 83) отраву для бездомышей.

Во время прогулки песик девушки съел на улице отраву, которую разбросали “догхантеры”.

За жизнь песика боролись ветеринары, но спасти домашнего любимца не удалось.

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