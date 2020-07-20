В Днепре жильцы одного из домов протестовали из-за неработающей каналицации

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Информатор.

Сообщается, что проблема возникла у жителей дома №106а, расположенного на проспекте Александра Поля. Для того, чтобы привлечь внимание к своей беде, люди перекрыли проезжую часть около торгового центра "Славутич".

Издание уточняет, что сотрудники коммунального предприятия в это время занимались чисткой канализации, однако это не остановило возмущенных людей. Они требовали, чтобы на место прибыл еще один автомобиль "Днепрводоканала" с насосом для откачки воды.

Жители дома вышли прямо на дорогу, неся с собой транспарант, на котором было написано "Водоканал не работает, дом плывет, за что платим". Митингующие полностью перекрыли проезд по проспекту Поля в сторону улицы Титова.

На место вызвали полицейских, пока они ехали, разговор жильцов дома с коммунальщиками продолжался на повышенных тонах. Ситуация стала спокойнее лишь тогда, как приехали правоохранители, а следом за ними – требуемый митингующими автомобиль с насосом.

Politeka сообщала, что в Днепре пассажиры маршрутки №101 избили девушку за то, что она заплатила за двоих, но ехала одна, заняв сразу несколько сидений. Инцидент начался с того, что ситуацией возмутились несколько пенсионерок, одна из которых демонстративно уселась рядом с пострадавшей.

Словесная перепалка переросла в бойню. Девушку, заплатившую за два места, несколько раз ударил кулаком по лицу один из мужчин, ехавший в этой же маршрутке. После чего на несчастную набросились и пенсионерки, выдравшие ей клок волос и разорвавшие футболку. В итоге, пожилые женщины вытолкали девушку из маршрутки.

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