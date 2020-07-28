В Днепре появился бигборд с призывом к проведению в городе "референдума"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети представителя Нацкорпуса Дениса Котенко.
Так на улицах Днепра появились бигборды с надписью "Городу нужен днепровский референдум". Такой предвыборной агитацией занялся Сергей Никитин из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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Он также напомнил, что с аналогичных бордов началась аннексия Крыма, а также создание террористических "ДНР" и "ЛНР".
В комментариях к записи единомышленники поддержали действия активистов Нацкорпуса и возмутились отсутствием реакции со стороны властей и спецслужб.
"Где СБУ? Куда смотрит Филатов?" - возмущаются пользователи соцсети.
Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.
Ранее Politeka сообщала, что юного днепрянина наградили орденом "За мужество": "Спас пятерых детей ценой...".