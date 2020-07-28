В Днепре появился бигборд с призывом к проведению в городе "референдума"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети представителя Нацкорпуса Дениса Котенко.

Так на улицах Днепра появились бигборды с надписью "Городу нужен днепровский референдум". Такой предвыборной агитацией занялся Сергей Никитин из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мой город Днепр заполонили борды с призывом к "референдуму". Авторы - российские провокаторы из "опзж", - написал активист Нацкорпуса.

Сєпари хочуть референдум. Захищаємо Дніпро від ватних провокацій 👊🏻 Gepostet von Денис Котенко am Dienstag, 28. Juli 2020

Он также напомнил, что с аналогичных бордов началась аннексия Крыма, а также создание террористических "ДНР" и "ЛНР".

Котенко показал фото, как активисты Нацкорпусу решили "модернизировать" борды: на них появились красноречивые наклейки. Одна из наклеек - "Сепары хотят референдума", другая - "за рашку", которую наклеили поверх "за жизнь". "Исправили ошибки на этом борде. ОП за Рашку. Сепары хотят референдум. Правильно писать так", - отметил он. В комментариях к записи единомышленники поддержали действия активистов Нацкорпуса и возмутились отсутствием реакции со стороны властей и спецслужб. "Где СБУ? Куда смотрит Филатов?" - возмущаются пользователи соцсети. Напомним, "задержали за сине-желтую ленту": с 16-летним украинцем жестко расправились на Донбассе

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