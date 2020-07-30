В Верхнеднепровске 14-летнего подростка отнесло от берега на полкилометра

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Днепр оперативный.

Сообщается, что вечером, 29 июля мальчика, который купался в Днепре на надувном плавательном средстве, на полкилометра отнесло от берега. Самостоятельно он вернуться не мог, поэтому спасателям пришлось задействовать моторную лодку.

Подростка 2006 года рождения оперативно доставили к берегу, он чувствовал себя удовлетворительно, потому помощь медиков не потребовалась.

Politeka писала, что в Днепропетровской области нашли тело без вести пропавшего 17-летнего Николая Грицая. Известно, что 26 июля, в свой день рождения, Николай Грицай отдыхал на Самарском хуторе вместе со своими друзьями. Его знакомые рассказали полиции, что они собирались уходить с пляжа. Тогда Николай сказал им, что отойдет к воде, а потом их догонит. После этого подростка никто не видел.

Уже после трех дней поисков подростка нашли мертвым. Сообщается, что Николай нырнул с мостика, запутался в водорослях и не смог выплыть на поверхность.

А в Киеве компания ребят каталась на крышах поездов метро и прыгала с них в Днепр. Очевидцы рассказывают, что между станциями столичного метрополитена "Левобережная" и "Гидропарк" трое парней вначале бегали по крышам поездов.

На следующий день, очевидно, риска им оказалось недостаточно и они приняли опрометчивое решение прыгать в реку Днепр с крыш вагонов. При этом юные экстремалы подготовились заранее: они снимали свои прыжки с разных точек.

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