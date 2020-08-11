В Днепре умерла мать годовалого ребенка, погибшего в ДТП на Полтавском шоссе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".
Так, по данным местных СМИ, ночью умерла мать мальчика, погибшего в резельтате аварии на Полтавском шоссе. 27-летняя женщина была в коме III степени.
Ее 29-летний муж и 25-летняя пассажирка Daewoo Lanos находятся в больнице им. Мечникова в тяжелом состоянии. За их жизни продолжают бороться врачи.
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Как известно, 9 августа в Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок. Трагедия случилась на Полтавском шоссе. По предварительной информации, водитель Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии тяжелые травмы получили пассажиры и водитель Lanos, а годовалый мальчик, который находился в этом авто, погиб на месте. Также получили травмы пассажиры Skoda. Все пострадавшие были госпитализированы.
По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а также лишение водительских прав сроком до 3 лет.
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