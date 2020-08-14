В Днепре произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение на местном Telegram-канале.

Так, ночью, примерно в 01.30, в Днепре на улице Сичеславская Набережная, в районе дома №29 мужчина попал под колеса автомобиля скорой помощи.

По предварительной информации, в это время реанимобиль со включенными проблесковыми маячками перевозил новорожденного ребенка из первого роддома в областную детскую больницу, которая находится на ул. Космической.

В результате ДТП прохожий получил перелом руки и траву головы. Пострадавшего мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Есть также информация, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Новорожденный ребенок в результате ДТП не пострадал. Родители, ехавшие вслед за скорой, забрали младенца к себе в машину и повезли его в больницу.

Ранее также сообщалось, что в Днепре в больнице им. Мечникова борются за жизнь украинского военного, который подорвался на противотанковой мине на Донбассе. Противотанковая мина разнесла автомобиль, в котором находился военный, на куски. Один боец погиб на месте, а другого бойца с тяжелыми ранениями бортом доставили в днепровскую больницу им. Мечникова на аппарате ИВЛ.

Напомним, под Харьковом скорая сбила женщину: звук удара и видео момента ДТП.

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