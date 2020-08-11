У Дніпрі водій накинувся з перцовим балончиком на чоловіка, який переводив через дорогу бабусю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис жительки Дніпра в соцмережі.

Зазначається, що чоловік переводив жінку похилого віку через дорогу, через що призупинився рух автомобілів. Це не сподобалося водієві мерседеса, тому він напав на чоловіка.

Жінці треба було сісти на 136-й автобус, і чоловік вирішив їй допомогти. Вони переходили дорогу в недозволеному місці, тому що бабусі важко було йти до переходу.

Машини зупинилися і пропустили чоловіка з бабусею, за винятком чорного мерседеса, водій якого почав лаятися.

Спочатку виник словесний конфлікт, а потім водій вийшов з машини і бризнув чоловікові в обличчя газовим балончиком. Коли той відвернувся, водій ще й двічі вдарив його бейсбольною битою по спині.

На місці інциденту одразу ж стовпилися люди, а водія мерседеса переконливо попросили не їхати. Нападника затримала поліція і супроводила до відділку.

"Балончик є спецзасобом і заборонений до застосування щодо людей похилого віку, дітей, інвалідів і вагітних. А це ч*о на Мерседесі мабуть бачило себе богом, забувши що завтра хтось також вчинить з його батьками", - пишуть в коментарях.

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