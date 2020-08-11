У Дніпрі водій накинувся з перцовим балончиком на чоловіка, який переводив через дорогу бабусю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис жительки Дніпра в соцмережі.
Зазначається, що чоловік переводив жінку похилого віку через дорогу, через що призупинився рух автомобілів. Це не сподобалося водієві мерседеса, тому він напав на чоловіка.
Жінці треба було сісти на 136-й автобус, і чоловік вирішив їй допомогти. Вони переходили дорогу в недозволеному місці, тому що бабусі важко було йти до переходу.
Машини зупинилися і пропустили чоловіка з бабусею, за винятком чорного мерседеса, водій якого почав лаятися.
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст ледве вмістила своє достоїнство в білизну:" Безумство!"
Ані Лорак звела з розуму, задерши маєчку і розстебнувши штани перед дзеркалом: "Яка..."
Нова біда трапилася з зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе: "Так прикро…"
Сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото: на прощанні почули дивовижне послання
Спочатку виник словесний конфлікт, а потім водій вийшов з машини і бризнув чоловікові в обличчя газовим балончиком. Коли той відвернувся, водій ще й двічі вдарив його бейсбольною битою по спині.
На місці інциденту одразу ж стовпилися люди, а водія мерседеса переконливо попросили не їхати. Нападника затримала поліція і супроводила до відділку.
"Балончик є спецзасобом і заборонений до застосування щодо людей похилого віку, дітей, інвалідів і вагітних. А це ч*о на Мерседесі мабуть бачило себе богом, забувши що завтра хтось також вчинить з його батьками", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, у Дніпрі роми вкрали дитину і відвезли в невідомому напрямку: оголошено план-Перехоплення.
Також Politeka писала, що сталася трагедія у Дніпрі: в серйозній ДТП обірвалося життя однорічної дитини, кадри з місця аварії.
Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі неадекватний побив чужу дитину за "порушення меж двору": відео інциденту.