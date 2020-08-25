На Днепропетровщине из окна квартиры выпал ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в местном паблике в соцсети.

Так, в Днепропетровской области в городе Желтые Воды произошла беда. Маленькая 4-летняя девочка выпала из окна 5-этажного дома вместе с москитной сеткой. Девочка получила серьезные травмы, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Пока что никаких прогнозов врачи не дают.

Известно, что ребенок оперлся на москитную сетку на окне и выпал вместе с ней. Девочку в критическом состоянии доставила в больницу соседка.

Ранее также сообщалось, что в Виннице 10 августа на ул. Тимофеевской мальчик выпал из окна. Известно, что ребенок играл в квартире вместе со своим восьмилетним братом. Дети открыли окно и тогда младший оперся на москитную сетку, которая его не выдержала, и он полетел вниз.

Упав с восьмого этажа, 4-летний ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок умер во время оказания ему первой медицинской помощи. По факту смерти 4-летнего мальчика полицией было открыто уголовное производство.

Напомним, двойная трагедия в семье произошла в Днепре: оборвались жизни матери и годовалого ребенка.

Также Politeka писала, что произошла трагедия в Днепре: в серьезном ДТП оборвалась жизнь годовалого ребенка, кадры с места аварии.

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре Ромы украли ребенка и увезли в неизвестном направлении: объявлен план-Перехват.