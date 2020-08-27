В Днепре "пациентов" так называемых "реабилитационных центров" использовали как бесплатную рабочую силу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, от трудовой эксплуатации полицейские освободили 172 человек, которых удерживали в так называемых "реабилитационных центрах". Также полиция задержала подозреваемых в причастности к данному уголовному правонарушению. Всего правоохранители задержали девять человек, вскоре им будут избирать меру пресечения.

В ходе досудебного расследования полицейскими было установлено, что группа лиц вербовала и удерживала в "реабилитационных центрах" социально незащищенных граждан. В частности, жертвами "центров" становились люди с инвалидностью, пожилые люди, лица с алко- и наркозависимостью. Участники преступной группы по заказу посторонних лиц заставляли "пациентов" выполнять черновые работы в городе Днепр. При этом деньги за работу получали злоумышленники, а не потерпевшие.

В "реабилитационных центрах" следователями было проведено 13 обысков. Также обыски провели в местах проживания фигурантов и в шести транспортных средствах, на которых передвигались злоумышленники.

От трудовой эксплуатации правоохранители освободили 172 человека. В данный момент всеми освобожденными из "центра" людьми занимаются медики и работники соцслужб.

Ранее сообщалось, что подобный случай эксплуатации рабочей силы был зафиксирован в Харькове. Там житель Днепра организовал "реабилитационный центр", пациентов которого заставляли бесплатно работать.

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