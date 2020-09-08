В Днепре змея заползла в один из гаражей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по данным местных СМИ, в Шевченковском районе города мужчина пришел к своему гаражу и обнаружил там змею. На место происшествия приехали спасатели, поймали змею и выпустили на волю за пределами города.

Неожиданного "гостя" в своем гараже на Запорожском шоссе мужчина обнаружил, придя в гараж утром, после чего сразу позвонил в Службу спасения. Сотрудники ГСЧС приехали на место и выловили змею длиной около 50-ти сантиметров. Спасатели вывезли ее за пределы города и выпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в Днепре вблизи многоквартирного дома обнаружили змею.

Так, по данным спасателей, на линию 101 поступило сообщение о том, что в Днепре вблизи пятиэтажного жилого дома на улице Боброва в Центральном районе было обнаружено пресмыкающееся длиной около одного метра. По указанному адресу направили подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС обследовали придомовую территорию, обнаружили змею и с помощью специального инструмента выловили пресмыкающееся. Сотрудники аварийно-спасательного вывезли животное за пределы города и отпустили на волю.

Напомним, по Днепру "разгуливает" полутораметровая змея, жители напуганы: кадры с места.

Ранее Pliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".

Также Politeka писала, что на Харьковщине змея устроила переполох на базе отдыха: пострадавший в больнице.